В Пентагоне объяснили удары по Сирии и Ираку

Удары США с воздуха в Ираке и Сирии были нанесены по объектам, которые связаны с применением вооруженными группировками беспилотных летательных аппаратов. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, комментируя совершенные 27 июня удары.

По его словам, в ведомстве знают, что поразили то, по чему целились, и что уничтожили структуры, по которым наносился удар.

"Эти структуры были напрямую связаны конкретно с угрозой со стороны беспилотных летательных аппаратов - в плане относящихся к этому логистики и ремонта, командования и управления, запуска и возвращения, а также, возможно, передачи техники и поддержки системы", - цитирует ТАСС представителя Министерства обороны США.

Он также заверил, что США не стремятся к обострению обстановки на Ближнем Востоке или в отношениях с Ираном. "Никто не заинтересован в эскалации напряженности", - подчеркнул Кирби.