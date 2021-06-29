Российско-немецкий экофестиваль Go green проведут на Кубани

В станице Калужской, расположенной в 40 км от Краснодара, на территории арт-дачи "Две альпаки", с 30 июня по 3 июля состоится экофестиваль Go green. Об этом сообщают организаторы.

Мероприятие, представляющее собой российско-немецкий проект, проводящийся в рамках "Года Германии в России", ставит целью вовлечь творчески мыслящих, молодых и активных профессионалов арт-индустрии Юга России в тематику экологичной жизни и соответствующих практик и привычек, а также стимулировать их к распространению идей экологичности в творческих сообществах, передает портал Юга.ру.

Три дня - 30 июня, 1 и 2 июля - будут закрытыми. В это время 35 участников из Германии и разных регионов РФ под руководством пяти кураторов будут работать над творческими продуктами. Третьего июля их презентуют для зрителей. Гости увидят иммерсивный спектакль, хореографический перформанс и экомемы - все будет посвящено экологичной жизни.

В программу входят бесплатные мастер-классы по таким направлениям, как телесная перкуссия, апсайклинг (броши из старых джинсов), плетение из джута, создание лоскутного одеяла и набойка по ткани. Кроме того, все желающие смогут посетить ярмарку полезных и экологичных товаров.

Посетить арт-дачу "Две альпаки" третьго июля можно с 11:00. Вход свободный, но требуется предварительная регистрация.