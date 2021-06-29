Блинкен: США и Иран устранили только часть разногласий по СВПД

Глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон и Тегеран в ходе переговоров по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе в Вене устранили только часть из имеющихся разногласий.

По его словам, полное преодоление этих противоречий зависит от Тегерана.

"Сохраняются некоторые весьма существенные разногласия. Я не могу сказать, удастся ли нам преодолеть эти разногласия", - сказал он в интервью Итальянской национальной телерадиовещательной корпорации.

Блинкен пояснил, что преодоление разногласий зависит от решений, которые принимаются в Иране верховным лидером аятоллой Али Хаменеи, передает ТАСС.