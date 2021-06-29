Привившимся от COVID-19 гражданам Грузии разрешили посещать Германию

Граждане Грузии, сделавшие прививки от коронавируса COVID-19 препаратами Pfizer-BioTech, AstraZeneca, Moderna, Janssen (J&J)), смогут посещать Германию. Об этом сообщили в консульском департаменте министерства иностранных дел Грузии.

По данным департамента, курс прививок от коронавируса должен быть завершен не позднее чем за две недели до поездки. При этом въезд для граждан Грузии свободный только из тех стран, которые не считаются очагами распространения мутаций коронавируса.

Тем же, кто находился в стране риска, необходимо будет пройти регистрацию на специальном сайте и указать все свои данные, детали рейса, адрес пребывания в Германии и так далее.

Граждане, не сделавшие прививку, по-прежнему посещать Германию не могут. Исключение составляют трудоустроенные работники и высококвалифицированный персонал, чье трудоустройство экономически выгодно, передает "Sputnik Грузия".

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 181 млн, из них более 3,9 млн человек скончались. В России выявлено 5 493 557 случаев заражения.