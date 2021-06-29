США намерены ограничить авиасообщение с Беларусью – СМИ

CША собираются ограничить полеты в Беларусь после инцидента с рейсом Ryanair, произошедшим 23 мая 2021 года.

По данным источников агентства Bloomberg, о соответствующих шагах будет объявлено уже сегодня, передает ТАСС.

Предполагается, что одной из мер станет запрет на покупку в США авиабилетов в Беларусь. Агентство отмечает, что подобную меру можно считать "символической", так как авиасообщение между США и Беларусью уже ограничено.

Напомним, 23 мая самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске из-за сообщения о минировании. На борту воздушного судна находился основатель признанного в Беларуси экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. После посадки самолета он был задержан. Протасевича обвиняют в нескольких преступлениях, включая организацию массовых беспорядков, ему грозит до 15 лет лишения свободы.