Иран ищет выход из газового тупика

Иран, обладающий вторыми по величине запасами природного газа в мире, испытывает трудности в распределении «голубого топлива» и обслуживании газоиспользующего оборудования. Если не будут приняты необходимые меры, в ближайшее время страна может столкнуться с нехваткой электроэнергии и природного газа, пишет эксперт по вопросам энергетики Омид Шокри Калехсар в материале для турецкой "Сабах".

За последние десятилетия Иран потратил миллиарды долларов на добычу природного газа для удовлетворения внутреннего спроса. Но в настоящее время из-за политических, экономических и геополитических проблем, связанных с производством и экспортом, перед страной возникла серьезная проблема. Вопрос природного газа стал одним из важнейших приоритетов министерства нефти Ирана, играющем важную роль в поддержании необходимого уровня добычи природного газа путем строительства и замены новых резервуаров, а также увеличения запасов страны и продвижения Ирана среди стран-производителей газа.

Иран - один из крупнейших потребителей природного газа в мире. Природный газ задействован в стране во множестве областей, включая бытовые, коммерческие и государственные нужды, он также необходим в промышленном, транспортном, сельскохозяйственном и нефтехимическом секторах.

Прошлой осенью Иран впервые столкнулся с нехваткой газа и какое-то время использовал на электростанциях топливную нефть, что привело к серьезному загрязнению воздуха в различных городах. Зимой Иран всегда сталкивался с дефицитом газа, но в прошлом году он начался еще осенью. Вопреки заявлениям иранских официальных лиц о "значительном увеличении" добычи газа, похоже, что Иран не добился в этом успеха. Важно отметить, что в ближайшие два года давление на скважинах иранской части месторождения Южный Парс, вероятно, начнет снижаться.

Южный Парс

Около 70% потребляемого в Иране газа поставляется с месторождения Южный Парс. Эксперты неоднократно предупреждали о падении давления газа в скважинах месторождения. Эта информация уже неоднократно подтверждалась министерством нефти Ирана, но пока что никаких действий предпринято не было.

В начале июня представитель энергетического комитета иранского парламента Малек Шариати Ниасар объявил о результатах исследования, проведенного с целью выяснения причин падения давления и предлагаемых планов по исправлению ситуации. По его словам, в число предлагаемых планов по компенсации падения давления входят строительство параллельных ниток трубопроводов и установка подводных компрессоров. Ниасар отметил, что министерство нефти и группа компаний, работающих на месторождении Южный Парс, тщательно изучают этот вопрос, чтобы в ближайшие годы на месторождении не произошло падения давления.

Ожидается, что с 2023 года давление в иранской части Южного Парса начнет значительно снижаться, в результате чего добыча на месторождении будет сокращаться на 10 млрд кубометров ежегодно. Обычно нефтяные или газовые месторождения вступают во вторую стадию жизненного цикла, когда часть их запасов извлечена, а пластовое давление в залежах снижается. Чтобы исправить ситуацию, Ирану необходимо найти способ сохранить уровень добычи. Давление на катарский сектор месторождения несколько лет назад ослабло, поскольку Катару удалось добыть в 2,5 раза больше газа на месторождении Южный Парс по сравнению с Ираном.

Решение для Южного Парса, аналогичное тому, что было сделано в Катаре, заключается в буровых установках весом в 20 тысяч тонн (в 10 раз больше, чем нынешние буровые установки в иранском секторе) с массивными компрессорами для поддержания уровня производства. Первая огромная платформа должна была быть построена французской компанией Total для этапа 11, а следующие платформы должны быть установлены в ближайшие годы, но Total вышла из договоренности по разработке этапа 11 после того, как США вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). В одиночку у Ирана нет возможности построить такие огромные конструкции и современные мощные компрессоры.

Больше инвестиций

В середине июня министр нефти Ирана Биджан Зангане заявил о необходимости инвестиций в размере около $50 млрд для поддержания добычи на Южном Парсе и других газовых месторождениях. Между тем, бюджет национальных нефтегазовых компаний Ирана финансируется либо за счет продажи нефти и газа (14% от общего объема экспорта), либо за счет заемных средств. В 1998 году Центр парламентских исследований сообщил, что долги Национальной нефтяной компании Ирана (NIOC), а также Национальной газовой компании достигли почти $50 млрд. В лучшем случае, еще до санкций, Иран ежегодно экспортировал нефтегазовых продуктов на $60 млрд, а доля национальных нефтегазовых компаний страны составляла около $8,5 млрд.

По данным министерства нефти, общая стоимость оборудования и активов нефтегазовой отрасли страны составляет около $400 млрд, и только на их ремонт, техническое обслуживание и обновление ежегодно требуется $20 млрд. Таким образом, выручка NIOC не покрывает даже половины затрат на обновление оборудования, не говоря уже о новых инвестициях в нефтегазовые месторождения.

В другой части своего выступления Зангане отметил, что 4,5 млн иранцев не имеют доступа к газовой сети страны. Он добавил, что экспорт газа при правительстве Хасана Рухани увеличился вдвое, и чтобы иметь возможность высвобождения дополнительных объемов газа на экспорт, у них нет другого выбора, кроме как оптимизировать потребление.

Зангане сказал, что министерство нефти не хочет экспортировать газ и что доходы от экспорта газа тратятся на субсидии. Удвоение экспорта газа страны подтверждается международной статистикой, но проблема в том, что Иран сталкивается с дефицитом газа зимой, а в прошлом году и осенью, а экспорт газа в нынешней ситуации под вопросом. Этой весной Иран столкнулся с массовыми отключениями электричества, но не прекратил экспорт электроэнергии.

По словам министра, экспорт газа не ограничивается министерством нефти и имеет "различные политические аспекты", которые следует рассматривать в совокупности. Он не стал вдаваться в подробности, но в последние годы был крупнейшим потребителем газа и электроэнергии Ирана был Ирак, который так и не заплатил ИРИ из-за санкций. Сообщается, что Ирак должен Ирану уже $6 млрд.

Зангане добавил, что в Иране ежегодно выделяется субсидия на газ в размере $35 млрд. В последнем отчете Международного энергетического агентства говорится, что скрытая субсидия на газ в Иране составляет $18 млрд. Это означает, что если иранское правительство будет экспортировать газ вместо того, чтобы потреблять его внутри страны, оно заработает на $18 млрд больше. У Ирана также есть скрытые субсидии на электроэнергию на $52 млрд.

Перебои с электроэнергией

В последние недели повышение температуры и рост потребления электроэнергии привели к перебоям с электроэнергией в нескольких провинциях Ирана, что вынудило начать поставки электроэнергии из Туркменистана и Азербайджана. Конечно, повышение температуры было не единственной причиной перебоев. Другими факторами, повлиявшими на ситуацию, стало снижение эффективности электростанций, выгорание энергетической инфраструктуры, потери электроэнергии в электрических сетях, а также майнинг биткойнов.

Большая часть электроэнергии, потребляемой в Иране, поступает от тепловых электростанций, и рост потребления газа на электростанциях, а также в бытовом секторе вызывает опасения по поводу добычи природного газа в стране в будущем. Электростанции Ирана также имеют очень низкий КПД, около 37%, на что также указал Зангане, сказав: "Если электростанции увеличат свой КПД, они могут легко получить в 1,5 раза больше электроэнергии".

В связи с политической ситуацией в Иране при нормальных обстоятельствах привлечь иностранный капитал и технологии до 2040 года будет нелегкой задачей. В связи с продлением санкций, отсутствием реформ в структуре потребления электроэнергии и природного газа, а также инфраструктурными проблемами иранской энергетической отрасли, нельзя ожидать решения в краткосрочной перспективе.

Неуверенная внешняя политика Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) продолжит осложнять ситуацию в газовой отрасли, даже если после возможного соглашения между Ираном и США санкции отменят. Если проблемы газовой отрасли страны не будут решены в краткосрочной перспективе, газовую и электроэнергетическую отрасли в ближайшие годы настигнет кризис, и Иран, который планирует стать лидером мирового газового рынка и региональным хабом в плане электроэнергии, столкнется с дефицитом газа и электроэнергии.