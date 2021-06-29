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Антитеррористические учения прошли в Дагестане

Антитеррористические учения прошли в Дагестане

В Каякентском районе Дагестана состоялись плановые антитеррористические учения "Пункт - 2021", сообщает оперштаб региона.

В рамках мероприятий была проведена проверка общей готовности территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти к локализации последствий терактов, а также выработка эффективной системы мер по противодействию терроризму.

"Правоохранители отработали реагирование на террористические преступления, а также действия спецподразделений министерств и ведомств по освобождению заложников, обезвреживанию взрывчатых устройств и минимизации последствий террористических актов", – сказано в сообщении.

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Вестник Кавказа

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