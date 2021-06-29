Азербайджан будет пропагандировать туризм посредством кино

Кинокомиссия по кинематографии Азербайджана, начавшая работать в стране, может серьезно усилить ее туристический потенциал, - заявил на церемонии открытия комиссии в Международном центре мугама в Баку министр культуры Анар Керимов.

"В Азербайджане есть все условия для съемок фильмов, страна начала сотрудничество с американской платформой Netflix, и это сотрудничество станет инструментом для демонстрации миру потенциала Азербайджана", - заявил Керимов, сообщает АПА.

Съемки хороших фильмов и демонстрация их по всему миру окажет положительное влияние на туристический потенциал Азербайджана, как это показала премьера индонезийского сериала Layla Majnun ("Лейли и Меджнун"), в съемках которого приняли участие и азербайджанские актеры Мурад Исмаил, Аида Джабиева, Зульфия Элдаргызы и Севда Чингиз.

Немалая часть кадров сериала в жанре романтической драмы, в основу которой была положена поэма Низами Гянджеви, была отснята в Азербайджане. Премьера фильма должна была пройти в столице Индонезии Джакарте и в Баку, но из-за пандемии ее пришлось отменить.