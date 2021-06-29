Промышленность Узбекистана пополнится "медным" кластером

Власти Узбекистана создадут кластер медной промышленности, что позволит увеличить производство меди более чем в два раза: с таким поручением к правительству выступил президент страны Шавкат Мирзиеев.

Глава Узбекистана поручил сформировать группу квалифицированных специалистов и изучить зарубежный опыт организации кластера медной промышленности, определить стратегические направления развития геологии и горно-металлургической отрасли с привлечением международных компаний, - передает Podrobno.uz.

Также президент отметил важность разработки пятилетней программы расширения геологоразведочных работ по цветным и редким металлам, поручив создать современный проектный институт с привлечением ведущих международных компаний для развития проектных и инжиниринговых услуг в этой области.

За последние 5 лет объем производства меди в стране увеличился почти в 1,5 раза и в 2020 году достиг 148 тыс т, но работа по производству продукции с высокой добавленной стоимостью в стране недостаточна - около 60% меди экспортируется в виде сырья, а доходы от ее продажи составляют $2,5 млрд, тогда как при увеличении производства до 400 тыс т этот показатель может достичь $7-8 млрд.