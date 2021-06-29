В Кремле рассказали, где работает Путин на самом деле

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, хотел бы Владимир Путин вернуться с дистанта, заявил о том, что глава государства "всегда в гуще событий".

"Владимир Путин де-факто никогда не был на удаленке… все руководство страны во главе с президентом находится постоянно в гуще событий, и сами кризисные условия, вызовы, которые стоят перед страной, обязывают к 24-часовой напряженной работе, удаленкой это никак не назовешь, поверьте", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24".

Напомним, что в ноябре 2020 года сам президент не только заявлял, что привык к дистанционной работе, но и отмечал, что в дистанционке есть определенные плюсы, поскольку таким образом можно собрать большое количество заинтересованных лиц без отрыва их от текущей работы.