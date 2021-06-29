Власти Москвы рассказали, как будут работать отказавшиеся от QR-кодов рестораны

Первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк, возглавляющий столичный департамент торговли и услуг, рассказал, как будут работать столичные заведения общепита, отказавшиеся работать в режиме COVID-free.

По его словам, таким ресторанам и кафе будут доступны две функции – работа на доставку и навынос.

"Оба формата не подразумевают наличия у клиентов QR-кодов, но барам и ресторанам надо исключить возможность посадки за стол в их помещениях: закрыть залы, оградить либо убрать столы и стулья. В таком случае допускается продажа товаров и обслуживание навынос через кассы, киоски самообслуживания", – цитирует Немерюка ТАСС.

Напомним, накануне Москве вступили в силу новые антиковидные ограничения, которые распространяются на заведения общепита и массовые мероприятия. Согласно новым правилам, посещение кафе, ресторанов и фудкортов в Москве доступно только при наличии специального QR-кода. Его могут получить те, кто привился от коронавируса COVID-19, кто переболел и имеет антитела или может предъявить справку об отрицательном ПЦР-тесте со сроком действия не больше трех суток.