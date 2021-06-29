Идея диалога с Россией расколола Евросоюз

Грамотное и дальновидное предложение канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона о возобновлении саммита ЕС-Россия внезапно было отклонено на европейском саммите Брюсселе в пятницу. Достичь консенсуса оказалось невозможно, и обмен мнениями выявил сильную скрытую оппозицию любому диалогу с Россией на данном этапе.

Как отмечает Asia Times, перед отъездом в Брюссель Меркель представила предложение немецкому парламенту: ”Недостаточно лишь одного диалога американского президента с российским. Я очень рада их беседе, но Европейский Союз также должен создавать форматы для обсуждения”. Ссылаясь на войны в Ливии и Сирии, канцлер добавила: ”Мы [ЕС] должны определить повестку дня общих стратегических интересов, например, по защите климата, а также в областях мира и безопасности”.

Меркель заранее проконсультировалась с Макроном, который сразу же одобрил ее предложение: ”Диалог необходим для стабилизации европейского континента, но он должен быть жестким, поскольку мы не откажемся ни от наших ценностей, ни от интересов. Мы не можем сохранять чисто оборонительную позицию по отношению к России в каждом конкретном случае, в то время как разворачивается вполне законная и структурированная дискуссия между президентом Байденом и президентом Путиным”.

Напряженность между ЕС и Россией обострилась после того, как глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель был довольно прохладно встречен в Москве в феврале. Президент Литвы Гитанас Науседа по поводу франко-германской инициативы заявил: «Это все равно что пытаться договориться с медведем о меде».

Независимая от США политика

Безусловно, Макрон и Меркель достаточно опытны и понимают, что один саммит с РФ решению вопросов. Скорее, их намерение состоит в том, чтобы разработать внешнеполитическую и военную стратегию в отношении России, более независимую от Вашингтона, тем самым укрепить позиции ЕС в формирующемся многополярном мировом порядке и создать пространство для переговоров с Россией и Китаем.

Меркель, отстаивая европейскую перспективу, заявила в Бундестаге, что недостаточно ”лишь иметь представление о переговорах президента Соединенных Штатов”. По ее словам, ЕС должен быть достаточно сильным и гибким, чтобы ”заявить свою позицию в ходе прямых переговоров”.

Довольно сильное заявление немецкого лидера после встречи G7, саммитов НАТО и ЕС-США, где линии разлома в трансатлантическом альянсе едва ли можно было скрыть.

Тем не менее подход Германии и Франции к России как таковой отнюдь не смягчается. Обе страны задействованы в усилении позиций НАТО в Черном море.

В понедельник Франция присоединилась к масштабным военно-морским учениям Sea Breeze в Черном море, которые проводятся США и Украиной с участием 5 тыс. военнослужащих, 32 кораблей и 40 самолетов из десятков стран. И впервые в четверг Германия отправила в Румынию два истребителя Eurofighter тактической авиационной эскадры 71 Рихтгофен, которые будут патрулировать воздушное пространство Черного моря вместе с британскими военными до 9 июля.

Однако Макрон и Меркель в целом сохраняют стратегическую автономию ЕС, выдвигая предложение о возобновлении диалога между блоком и Россией. Они понимают, что Байден, не моргнув глазом, пригласил на саммит Путина, потому что это в интересах Америки, и обеспокоены тем, что ЕС играет второстепенную роль.

Макрон резко отреагировал, когда франко-германское предложение о диалоге с Россией было отвергнуто: ”На сегодня проблема заключается в том, что у нас самая жесткая позиция по отношению к России, которая является нашим соседом. Несколько недель назад президент Байден встречался с президентом Путиным. Он не спрашивал нашего мнения”.

Вашингтон дергает за ниточки

Макрон добавил: ”У меня нет навязчивой идеи провести встречу с участием всех членов блока. Мне не нужен саммит ЕС, чтобы увидеть Владимира Путина. Я встречался с ним несколько раз будучи президентом, и буду продолжать взаимодействовать с ним”.

Очевидно, что Вашингтон дергает за ниточки, чтобы отклонить франко-германское предложение. Фактически, наиболее яростную оппозицию предложению высказали государства Восточной Европы, которые считаются доверенными лицами Вашингтона, особенно Польша и республики Прибалтики.

Примечательно, что германо-французская инициатива о встрече на высшем уровне с Путиным появилась тогда, когда лидеры ЕС в Брюсселе обнародовали совместное сообщение об отношениях блока с Россией.

По словам Борреля, ”в нынешних обстоятельствах возобновление партнерства между Европейским союзом и Россией, позволяющее наладить более тесное сотрудничество, кажется далекой перспективой”.

Безусловно, США не могут поступить иначе после того, как Меркель дала отпор Вашингтону по поводу проекта газопровода ”Северный поток-2”. В отношениях с Китаем Меркель также стремится к сбалансированному подходу и к конструктивному взаимодействию, что разочаровывает Вашингтон. Теперь Меркель определила взаимодействие с Россией еще одним ключевым моментом стратегической автономии ЕС.

Меркель не из тех, кого можно легко сбить с толку. После неудачи в пятницу немецкий лидер представила свою кампанию общественности, заявив на пресс-конференции: ”Президент США встретился, чтобы серьезно поговорить с Владимиром Путиным, который, как мне показалось, не был особенно заинтересован. На мой взгляд, суверенный ЕС также должен иметь возможность обозначить свои интересы в ходе подобной дискуссии”.

Разделенный ЕС

Немецкая общественность поддерживает видение Меркель. Ее вероятный преемник на посту канцлера Армин Лашет в интервью газете Financial Times на прошлой неделе также призвал к диалогу с Россией, заявив, что Запад должен попытаться ”установить разумные отношения” с Москвой. ”Игнорирование России не служит ни нашим, ни американским интересам”.

Но германо-французская инициатива вызвала раскол в ЕС: страны Восточной Европы и Прибалтики, географически более близкие к России, опасаются ослабления европейского подхода к Москве. В равной степени немецко-французская инициатива вызовет тревогу на Украине, в Грузии и Молдавии. Иными словами, франко-германское предложение расстроило страны, которые больше всего опасаются действий Москвы. Они переживают, что шаг ЕС навстречу РФ может смягчить подход блока к Москве, что неизбежно приведет к ослаблению санкций в отношении России.

На данном этапе блок отвергает франко-германскую идею. Кроме того, в заявлении, опубликованном после саммита в пятницу, содержится призыв к Европейской комиссии и Борреллю ”представить варианты дополнительных ограничительных мер, включая экономические санкции”.