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Падающее дерево едва не погубило женщину в Пятигорске

Падающее дерево едва не погубило женщину в Пятигорске

Жительница Пятигорска пострадала после того, как на нее рухнуло дерево. Об этом информирует пресс-служба СУ СКР по краю, уточняя, что в настоящее время она находится в больнице.

"По указанию руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю Игоря Иванова в следственном отделе по городу Пятигорск  следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю по данному факту начата проверка", - говорится в сообщении.

По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.

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Вестник Кавказа

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