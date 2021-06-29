Падающее дерево едва не погубило женщину в Пятигорске

Жительница Пятигорска пострадала после того, как на нее рухнуло дерево. Об этом информирует пресс-служба СУ СКР по краю, уточняя, что в настоящее время она находится в больнице.

"По указанию руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю Игоря Иванова в следственном отделе по городу Пятигорск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю по данному факту начата проверка", - говорится в сообщении.

По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.