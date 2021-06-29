Глава Невинномысска призвал прекратить истерику и вакцинироваться

Глава Невинномысска Михаил Миненков призвал жителей города делать прививки от коронавируса. Соответствующее заявление он озвучил во время прямого эфира YouTube-канала "Городской Ревизор".

Чиновник уточнил, что вакцинация - личное дело каждого человека, но все же пандемию можно остановить лишь совместными усилиями.

"Еще вчера у нас в городе болело 15 человек, сегодня - 60! После месячного перерыва по поручению губернатора Ставрополья Владимира Владимирова мы опять открыли ковидный госпиталь, опять носим маски, опять запасаем кислород", - обратил внимание градоначальник.

Он уточнил, что прививка от коронавируса принципиально не отличается от противогриппозной вакцины, которую тысячи горожан делают ежегодно.