Блинкен призвал G20 распространить вакцины от COVID-19 бедным странам

Пандемия коронавируса COVID-19 усугубила неравенство в мир. Такое заявление на встрече глав МИД "Большой двадцатки" (G20) в Матере cсделал госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Кризис COVID-19 ухудшил экономическое неравенство по всему миру, "двадцатка" может в этом помочь. Мы должны доставить большее число доз вакцины большему числу стран", - сказал он.

Глава американского внешнеполитического ведомства отметил, что США поддерживают отправку вакцин бедным странам через механизм COVAX, выделив на его финансирование $2 млрд.

Помимо этого, он указал на то, что ликвидация мирового кризиса в здравоохранении является первостепенной целью международного сообщества.

"Многосторонность - наш лучший инструмент для решения глобальных проблем, с которыми мы сталкиваемся, будь то пандемия COVID-19, климатический кризис или обеспечение устойчивого экономического восстановления", - цитирует РИА Новости Блинкена.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 181 млн, из них более 3,9 млн человек скончались. В России выявлено 5 493 557 случаев заражения.