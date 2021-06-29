Власти Грузии будут поощрять "зеленую энергетику" у аграриев

Минсельхоз Грузии намерен внедрить программу "Льготный агрокредит", которая поможет фермерам страны внедрять возобновляемые источники энергии в сельском хозяйстве, - сообщает пресс-служба Минсельхоза Грузии.

К программе, работавшей и ранее, правительство страны добавило новую составляющую, благодаря которой стало возможным приобретение, монтаж и обустройство возобновляемых источников энергии, что поможет снизить воздействие на окружающую среду и приведет к увеличению внедрения практики использования возобновляемых источников энергии в сельскохозяйственной деятельности, - передает Sputnik Грузия.

На "зеленую энергетику" любой фермер сможет получить у государства от 1,5 до 10 млн лари ($477 тыс - $3 млн 180 тыс). Агентство развития села будет софинансировать проценты по кредиту не более 36 месяцев в размере 11% годовых.

Минсельхоз Грузии активно работает над развитием сельского хозяйства и осуществляет для этого программы помощи фермерам, говорится в сообщении.