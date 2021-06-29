Узбекистан намерен выйти на мировой рынок оливок и оливкового масла

Узбекистан планирует стать крупным производителем оливок и оливкового масла."С 1 гектара оливковых плантаций можно получить $15-17 тыс, обработав его, можно получить доход в размере $45-50 тыс", - сообщалось в ходе заседания фракции Экологической партии в Законодательной палате Олий Мажлиса.

Власти рассмотрели законопроект "О присоединении РУз к Международному соглашению по оливковому маслу и столовым оливкам (Женева, 9 октября 2015 года)". Чтобы вывести страну в лидеры по производству оливок, планируется создать в Узбекистане новые оливковые плантации, ввести в эксплуатацию перерабатывающие предприятия, нарастить объемы экспорта, наладить взаимное сотрудничество в области подбора и применения агротехнических методов.

Оливки будут выращивать в восьми районах Сурхандарьинской области Узбекистана.