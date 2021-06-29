Житель Шымкента не смог вылететь домой из Нур-Султана из-за неадекватного поведения

Во вторник, 29 июня, в аэропорту Нур-Султана был задержан за неадекватное поведение 45-летний житель Шымкента. Об этом сообщили в департаменте полиции на транспорте МВД.

Сообщение о том, что на стойке регистрации находится правонарушитель, поступило в дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту Нур-Султана от представителя авиакомпании Air Astana. Он рассказал, что мужчина вел себя неадекватно и ругался матом.

Пассажир должен был вылететь в Шымкент, но представители авиаперевозчика не пустили его в самолет.

Правонарушителя доставили в дежурную часть, однако он отказался подчинятся требованиям правоохранителей и оказал им сопротивление. В ходе медицинского освидетельствования было установлено, что он находится в состоянии среднего алкогольного опьянения.

В отношении мужчины были составлены протоколы об административных правонарушениях, передает "Sputnik Казахстан".