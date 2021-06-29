Грузия рекордно нарастила экспорт персиков и нектаринов

Грузия с 1 мая по 27 июня 2021 года экспортировала в 18 раз больше персиков и нектаринов, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба Минсельхоза страны.

В этом году Грузия уже экспортировала 1,636 т персиков и нектаринов на сумму $1,433 тыс, в прошлом году на конец июня было экспортировано фруктов на $73 тыс. Экспортная цена персиков и нектаринов с прошлого года выросла на 7%, до $0,88 за 1 кг.

Главными покупателями фруктов стали Россия (938 т) и Армения (649 т).