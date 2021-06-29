Боец из Азербайджана стал чемпионом Европы

Азербайджанский борец вольного стиля Туран Байрамов стал чемпионом Европы, сообщили в республиканской Федерации борьбы.

Так, на стартовавшем во вторник в немецком Дортмунде старт ЧЕ по борьбе среди юниоров, в первый день соревнований на ковер вышли борцы вольного стиля в весовых категориях 57, 65, 70, 79 и 97 кг.

Боец из Азербайджана Туран Байрамов начал свое выступление на чемпионате с уверенной победы над противником из Германии, а затем провел успешную встречу с армянским спортсменом Нареком Арутюняном.

В полуфинале Байрамов уверенно победив грузинского спортсмена, вышел в финал, где не оставил шансов бойцу из Молдовы.

В Федерации отметили, что за весь чемпионат азербайджанский спортсмен не уступил соперникам ни одного очка.