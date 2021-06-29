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ВАЗ и иномарка погубили трех человек в Ставропольском крае

ВАЗ и иномарка погубили трех человек в Ставропольском крае

Три человека погибли, еще двое получили травмы в результате столкновения Hyundai Santa Fe и ВАЗ-21099 в Ставропольском крае, проинформировали в региональном ГИБДД.

Уточняется, что пострадавшие госпитализированы и находятся в реанимации.

По данным ведомства, трагедия произошла в Советском округе Ставрополья на 280-м км автодороги Кочубей - Зеленокумск - Минеральные Воды.

В настоящее время на месте работают сотрудники полиции и следствия, все обстоятеьлства случившегося выясняются.

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Вестник Кавказа

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