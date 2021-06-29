Аксенов назвал условия ужесточения мер по коронавирусу в Крыму

В Крыму в ближайшее время не планируется введение жестких мер по борьбе с коронавирусом, заявил глава республики Сергей Аксенов.

В то же время, по его словам, если ситуация выйдет из-под контроля, то все может быть."Мы на самые жесткие меры не идем пока. Я таких решений не принял, но опять таки, если ситуация выйдет из-под контроля, все может быть", - сказал он, обращаясь с просьбой к крымчанам сосредоточиться на соблюдении мер безопасности и предосторожности.

Ранее сообщалось, что на территории полуострова за минувшие сутки было зафиксировано 282 случая заражения коронавирусом нового типа.