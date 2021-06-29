Евро-2020: Англия обыграла Германию и вышла в 1/4 финала

На стадионе "Уэмбли" в Лондоне только что завершилась встреча 1/8 финала чемпионата Европы по футболу между сборными Англии и Германии. Победу со счетом 2:0 одержали англичане.

Голами в составе английской команды отметились Рахим Стерлинг (75-я минута) и Харри Кейн (86-я).

Таким образом, в 1/4 финала вышла сборная Англии. На этой стадии турнира подопечные Гарета Саутгейта сыграют с победителем противостояния Швеция – Украина (Глазго. 29 июня. 22:00 мск).