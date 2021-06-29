ОПЕК+ подтвердила текущий прогноз по дефициту на нефтяном рынке

Техкомитет ОПЕК+ по итогам заседания, прошедшего сегодня на заседании в онлайн-формате, оставил в силе прогноз по объему дефицита на рынке нефти в 2021 году. Об этом говорится в материалах комитета.

Согласно прогнозу, наиболее сильного значения дефицит нефти может достичь в четвертом квартале текущего года - 2,3 млн баррелей в сутки.

При этом коммерческие запасы стран ОЭСР снизятся на 126 млн баррелей относительно среднего за 2015-2019 годы, передает ТАСС.