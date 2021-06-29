Двое выпускников в Северной Осетии сдали ЕГЭ по обществознанию на 100 баллов

В пресс-службе Минобрнауки Северной Осетии сообщили о том, что двое выпускников сдали ЕГЭ по обществознанию на 100 баллов.

Всего в экзамене приняли участие 1 798 выпускников, из них 1 319 преодолели минимальный порог. Также 89 человек набрали свыше 81 балла, 397 не справились с заданиями. "Двое выпускников из школы № 27 и гимназии № 5 г. Владикавказа получили максимальный результат - 100 баллов", - сообщает образовательное ведомство республики.

Уточняется, что экзаменационная работа состояла из двух частей: 20 - с кратким ответом и девять – с развернутым.