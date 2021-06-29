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Минобрнауки представит рекомендации по организации обучения в условиях пандемии

Минобрнауки представит рекомендации по организации обучения в условиях пандемии

Минобрнауки России разработает и направит в вузы рекомендации по организации учебного процесса в условиях пандемии в новом учебном году, сообщил глава ведомства Валерий Фальков в ходе заседания Российского союза ректоров.

"Министр сообщил о том, что министерством в ближайшее время будут разработаны и направлены в вузы методические рекомендации по организации учебного процесса", - информирует ведомство.

Ранее сообщалось, что колледжи Москвы и Московский городской педагогический университет начали работать в дистанционном режиме из-за эпидемической ситуации.

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Вестник Кавказа

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