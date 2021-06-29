Минобрнауки представит рекомендации по организации обучения в условиях пандемии
Минобрнауки России разработает и направит в вузы рекомендации по организации учебного процесса в условиях пандемии в новом учебном году, сообщил глава ведомства Валерий Фальков в ходе заседания Российского союза ректоров.
"Министр сообщил о том, что министерством в ближайшее время будут разработаны и направлены в вузы методические рекомендации по организации учебного процесса", - информирует ведомство.
Ранее сообщалось, что колледжи Москвы и Московский городской педагогический университет начали работать в дистанционном режиме из-за эпидемической ситуации.
Вестник Кавказа
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