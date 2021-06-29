Путин провел еще одно совещание по подготовке к прямой линии

Во вторник, 29 июня, президент России Владимир Путин провел совещание по подготовке к прямой линии. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он отметил, что в совещании участвовали представители руководства администрации президента, некоторые заместители председателя правительства, а также глава Минфина Антон Силуанов, передает РИА Новости.

Напомним, прямая линия президента России Владимира Путина с гражданами состоится 30 июня. Накануне у российского лидера состоялось первое внутреннее совещание с экспертами и администрацией в рамках подготовки прямой линии.