Пляж в Гурзуфе закрыт из-за последствий непогоды

Пляж в поселке Гурзуф (входит в состав Ялты) закрыт для купания из-за загрязнения воды после ливней, прошедших в середине июня. Об этом сообщил на комиссии по ЧС глава Крыма Сергей Аксенов.

По его словам, это не прихоть, а необходимость. "Мы хотим избежать тяжких последствий. <...> Не хотим, чтобы отпуск у кого-то превратился в созерцание больничной палаты", - сказал он, отметив, что загрязненную воду относит в сторону Гурзуфа течением, "и погода усугубляет".

Ранее в администрации Ялты сообщили о сохранении заперта на купание в акватории Большой Ялты.