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На Северном Кавказе ждут туристов из США, которых отговаривает от поездки Госдеп

На Северном Кавказе ждут туристов из США, которых отговаривает от поездки Госдеп

Американский госдепартамент рекомендовал гражданам США воздерживаться от посещения России, в частности республик Северного Кавказа. В заявлении говорится, что посещать страну не следует якобы из-за терроризма, преследований со стороны спецслужб, риска гражданских беспорядков, ограниченных возможностей посольства и произвольного применения местного законодательства.

В "чёрный список" Вашингтона попали Дагестан, Чечня, Ингушетия, Северная Осетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Ставропольский край. Почему-то американские власти упустили Адыгею, очевидно посчитав, что обстановка в этой республике существенным образом отличается от обстановки в соседних регионах.

Президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров в беседе с "Вестником Кавказа" обратил внимание на традиционное стремление Вашингтона создать России имидж нежелательной страны для туристов: "Американцы не впервой прилагают усилия, чтобы отбить охоту у туристов посещать нашу страну. Что касается Северного Кавказа - это уже по привычке США считает его якобы самым беспокойным регионом. На самом деле Северный Кавказ сейчас является регионом, который не вызывает беспокойства у верховной власти России. Может быть, не самый ещё спокойный, но никаких причин к тому, чтобы там вновь вспыхнула ситуация, какая была в 1990-ые годы, и близко нет".

Сергей Гончаров привел еще одно объяснение негативной позиции Вашингтона: "У американцев особое отношение к личности Рамзана Кадырова. Это объясняется резкими заявлениями Кадырова по политическим событиям, о российско-американских отношениях. Естественно, это Вашингтону очень не нравится. Но я не вижу причин для нашего беспокойства. Кто пожелает, тот всегда посетит Россию, в частности Северный Кавказ. Здесь эти люди найдут гостеприимное к себе отношение, которым славится наша страна и особенно её кавказский регион".  

Руководитель дагестанской туристической компании "Кубачи–тур" Расул Куртаев рассказал "Вестнику Кавказа", что американские туристы были до пандемии коронавируса у него частыми гостями: "За год перед пандемическими ограничениями только через мою фирму прошли несколько десятков американцев. Они рассказывали, что с интересом ездят в Сибирь и на Кавказ, им даже Москва, "Золотое кольцо России" не так нравятся, как наша горная экзотика, кавказская кухня. Если бы не пандемия, приезжали бы и сейчас. Что интересно, никто из них раньше не слышал ничего про Дагестан, но все считали, что Северный Кавказ - это прежде всего Чечня, в которой не так давно прошла война, шла жёсткая борьба с международным терроризмом. Когда американцы приезжали сюда, заглядывали в Чечню, то удивлялись, как здесь спокойно, красиво, какие доброжелательные люди. В такие минуты понимаешь, что обычные люди в США и политика - это разные вещи".

Расулу Куртаеву многие американские туристы говорили, что с удовольствием еще раз приедут в Дагестан, будут советовать приехать сюда знакомым и друзьям. Ни одного происшествия, связанного с ними, не было.  

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