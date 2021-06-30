На Северном Кавказе ждут туристов из США, которых отговаривает от поездки Госдеп

Американский госдепартамент рекомендовал гражданам США воздерживаться от посещения России, в частности республик Северного Кавказа. В заявлении говорится, что посещать страну не следует якобы из-за терроризма, преследований со стороны спецслужб, риска гражданских беспорядков, ограниченных возможностей посольства и произвольного применения местного законодательства.

В "чёрный список" Вашингтона попали Дагестан, Чечня, Ингушетия, Северная Осетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Ставропольский край. Почему-то американские власти упустили Адыгею, очевидно посчитав, что обстановка в этой республике существенным образом отличается от обстановки в соседних регионах.

Президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров в беседе с "Вестником Кавказа" обратил внимание на традиционное стремление Вашингтона создать России имидж нежелательной страны для туристов: "Американцы не впервой прилагают усилия, чтобы отбить охоту у туристов посещать нашу страну. Что касается Северного Кавказа - это уже по привычке США считает его якобы самым беспокойным регионом. На самом деле Северный Кавказ сейчас является регионом, который не вызывает беспокойства у верховной власти России. Может быть, не самый ещё спокойный, но никаких причин к тому, чтобы там вновь вспыхнула ситуация, какая была в 1990-ые годы, и близко нет".

Сергей Гончаров привел еще одно объяснение негативной позиции Вашингтона: "У американцев особое отношение к личности Рамзана Кадырова. Это объясняется резкими заявлениями Кадырова по политическим событиям, о российско-американских отношениях. Естественно, это Вашингтону очень не нравится. Но я не вижу причин для нашего беспокойства. Кто пожелает, тот всегда посетит Россию, в частности Северный Кавказ. Здесь эти люди найдут гостеприимное к себе отношение, которым славится наша страна и особенно её кавказский регион".

Руководитель дагестанской туристической компании "Кубачи–тур" Расул Куртаев рассказал "Вестнику Кавказа", что американские туристы были до пандемии коронавируса у него частыми гостями: "За год перед пандемическими ограничениями только через мою фирму прошли несколько десятков американцев. Они рассказывали, что с интересом ездят в Сибирь и на Кавказ, им даже Москва, "Золотое кольцо России" не так нравятся, как наша горная экзотика, кавказская кухня. Если бы не пандемия, приезжали бы и сейчас. Что интересно, никто из них раньше не слышал ничего про Дагестан, но все считали, что Северный Кавказ - это прежде всего Чечня, в которой не так давно прошла война, шла жёсткая борьба с международным терроризмом. Когда американцы приезжали сюда, заглядывали в Чечню, то удивлялись, как здесь спокойно, красиво, какие доброжелательные люди. В такие минуты понимаешь, что обычные люди в США и политика - это разные вещи".

Расулу Куртаеву многие американские туристы говорили, что с удовольствием еще раз приедут в Дагестан, будут советовать приехать сюда знакомым и друзьям. Ни одного происшествия, связанного с ними, не было.