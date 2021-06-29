В Госдепе призвали не возвращаться к прежним отношениям с Россией

Координатор Госдепартамента США по Арктическому региону Джеймс Дехарт заявил, что США необходимо быть аккуратными, чтобы не вернуться к прежним отношениями с Россией.

"Мы привержены суверенитету Украины, решениям, принятым в 2014 году. Мы должны быть аккуратны, чтобы не вернуться к взаимодействию с РФ, как было раньше", - цитирует его РИА Новости.

По его словам, США следует "максимизировать использование существующих механизмов". Координатор Госдепа по Арктическому региону добавил, что нужно использовать каждое усилие, чтобы избежать возможность просчета.