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В Госдепе призвали не возвращаться к прежним отношениям с Россией

В Госдепе призвали не возвращаться к прежним отношениям с Россией

Координатор Госдепартамента США по Арктическому региону Джеймс Дехарт заявил, что США необходимо быть аккуратными, чтобы не вернуться к прежним отношениями с Россией.

"Мы привержены суверенитету Украины, решениям, принятым в 2014 году. Мы должны быть аккуратны, чтобы не вернуться к взаимодействию с РФ, как было раньше", - цитирует его РИА Новости.

По его словам, США следует "максимизировать использование существующих механизмов". Координатор Госдепа по Арктическому региону добавил, что нужно использовать каждое усилие, чтобы избежать возможность просчета.

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