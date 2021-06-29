CAS встал на сторону алматинского "Кайрата" в деле по скандальному трансферу

Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес решение по делу полузащитника сборной Казахстана по футболу Рамазана Оразова, который в 2020 году со скандалом покинул алматинский "Кайрат", имея на руках действующий контракт.

Суд постановил, что "Даугавпилс" должен выплатить "Кайрату" компенсацию за подготовку игрока, а также понести все расходы и уплатить взнос в счет судебных издержек и других расходов, понесенных в связи с этим арбитражным разбирательством, передает Sports.ru.

Напомним, в марте 2020 года Оразов покинул "Кайрат" и присоединился к латвийскому "Даугавпилсу". В июле алмтаинский клуб подал иск в Международную федерацию футбола (ФИФА) и потребовал компенсацию за Оразова.

Оразов является воспитанником академии "Кайрата". Он находился в системе клуба с 2012 года, прошел все этапы подготовки и затем стал игроком основного состава. В марте 2020 года полузащитник покинул "Кайрат" и присоединился к латвийскому "Даугавпилсу". В июле алмтаинский клуб подал иск в Международную федерацию футбола (ФИФА) и потребовал компенсацию за Оразова.