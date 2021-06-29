Половина рейсов может перестать летать на курорты Кубани

Российские авиакомпании могут отменить около 50% рейсов города Красноярского края в связи с невозможностью соблюдения требований об обязательном ПЦР-тестировании или наличии сертификата о вакцинации от коронавирусной инфекции нового типа, сообщил источник, близкий к компании "Аэрофлот".

Так, по его словам, в первую очередь, сокращения коснутся рейсов в Сочи, Анапу и Геленджик. "Мы получили письмо от отелей Краснодарского края, что бортпроводники и пилоты в командировках больше не будут размещаться без наличия сертификата о вакцинации (или свежих результатов ПЦР-теста)", - цитирует ТАСС.

Он отметил, что авиакомпании просто физически не могут обеспечить всех сертификатами и ПЦР-тестированием каждые три дня.

Ранее сообщалось, что Кубань за июль-август потеряет от ограничений из-за коронавируса, введенных для туристов, от 40 до 55 млрд рублей.