Солнечная электростанция пополнит бюджет Чечни на 100 млн рублей

Бюджет Чечни за 15 лет работы первой в регионе солнечной электростанции пополнится на сумму более, чем в 100 млн рублей, заявил председатель правительства региона Муслим Хучиев во время церемонии запуска станции "Наурская". Так же он отметил, что благодаря реализации проекта в республике будут трудоустроены 18 человек.

Далее Хучив обратил внимание на то, что запуск солнечной электростанции "Наурская" "позволит в меньшей степени загружать существующие энергетические предприятия", что благоприятно отразится на экологической ситуации в регионе. Кроме того, повысится надежность электроснабжения, "не будет дефицита мощностей для новых потребителей, позволит более успешно развивать бизнес", передает ТАСС.