Страны ОПЕК+ уменьшили нефтедобычу на 114% от плана
Страны соглашения ОПЕК+ в мае выполнили сделку по сокращению нефтедобычи на 114%. Об этом говорится в материалах техкомитета ОПЕК+.
В абсолютном выражении им удалось убрать с рынка 7,47 млн баррелей в сутки
При этом страны ОПЕК выполняли обязательства на 124%, а страны "не ОПЕК" - на 93%, передает ТАСС.
Напомним, ранее сегодня техкомитет ОПЕК+ оставил в силе прогноз по росту спроса на нефть на 6 млн баррелей в сутки в текущем году на фоне роста мирового ВВП на 5,5%.
Вестник Кавказа
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