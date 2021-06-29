Страны ОПЕК+ уменьшили нефтедобычу на 114% от плана

Страны соглашения ОПЕК+ в мае выполнили сделку по сокращению нефтедобычи на 114%. Об этом говорится в материалах техкомитета ОПЕК+.

В абсолютном выражении им удалось убрать с рынка 7,47 млн баррелей в сутки

При этом страны ОПЕК выполняли обязательства на 124%, а страны "не ОПЕК" - на 93%, передает ТАСС.

Напомним, ранее сегодня техкомитет ОПЕК+ оставил в силе прогноз по росту спроса на нефть на 6 млн баррелей в сутки в текущем году на фоне роста мирового ВВП на 5,5%.