Салливан рассказал, когда посольство США в России сможет нанять американцев

Посол США в России Джон Салливан заявил, что посольство в Москве сможет нанять американских граждан на место бывших сотрудников-россиян только после того, как стороны урегулируют визовый вопрос.

"У нас есть американские граждане для работы в посольстве, но мы не можем получить для них визы. Это основной вопрос, который нам нужно немедленно решить", - сказал дипломат в интервью телеканалу "Дождь".

Таким образом Салливан прокомментировал слова официального представителя министерства иностранных дел России Марии Захаровой о том, что американское посольство может довести количество своих сотрудников до нормы, нанимая граждан США.

По словам американского посла, визовый вопрос является проблемой для обеих сторон уже несколько лет. Он подчеркнул, что обе стороны жалуются на то, что визы выдаются медленно.