Ставрополье получит более 40 тыс доз вакцины от коронавируса

К утру вторника на Ставрополье было более 100 тыс доз вакцины против COVID-19, 22 тыс из них – первый компонент, затем, в течение дня, в регион поступило еще 36 тыс доз первого и второго компонента, проинформировал глава региона Владимир Владимиров.

Также он отметил, что в ближайшие дни ожидаются новые поставки – более 40 тыс доз. "Дефицита вакцины в крае нет", - акцентировал внимание он.

Для удобства желающих получить вакцину, Владимиров потребовал пересмотреть режим работы прививочных пунктов в крупных муниципалитетах. Так, в Ставрополе, Пятигорске, Кисловодске, Ессентуках, Невинномысске, Михайловске должна быть проработана возможность продления работы до 21.00.