Власти поддержат рублем пострадавших от ливня жителей предгорья Адыгеи

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов сообщил о том, что руководство республики выделит средства для помощи пострадавшим жителям сел Майкопского района Адыгеи, чьи приусадебные участки и дома пострадали от сильного ливня. Также он отметил, что справиться с последствиями разгула стихии местным жителям помогут волонтеры.

Сегодня он посетил несколько домовладений в станицах Абадзехская и Курджипская, пострадавших от подтопления. Далее он обратил внимание на то, что регион уже неоднократно сталкивался с аналогичными ситуациями, что позволило выработать алгоритм действий.

В пресс-службе главы региона уточнили, что владельцам подтопленных домовладений выплатят по 50 тыс рублей, а пострадавших приусадебных участков - по 10 тыс рублей.