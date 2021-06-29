Новый тренер "Ахмата" готов к встрече с Рамзаном Кадыровым

Тренер грозненского "Ахмата" Яя Туре рассказал о знакомстве с руководством клуба.

"Пару дней назад я встречался с генеральным директором клуба. С нетерпением жду встречи с президентом, который оказал большую честь, пригласив меня в клуб. Также жду встречи с главой Чеченской Республики — Рамзаном Кадыровым", - цитирует ивуарийского специалиста Чемпионат.com.

Он также сообщил, что будет отдавать всю свою зарплату в фонд "Дети Чечни". "Я жду своего приезда в республику, хочу посмотреть город. Хочу помогать ребятишкам, хочу показать, что страсть к футболу может привести в очень далекие места", - поведал Яя Туре.

По его словам, ему как мусульманину это очень важно. "На этот раз пятничную молитву я пропускать не буду", - добавил тренер.

Напомним, 14 июня бывший полузащитник "Барселоны" и "Манчестер Сити" Яя Туре стал помощником главного тренера грозненского "Ахмата" Андрея Талалаева.