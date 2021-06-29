Мясников рассказал об эффективности российских вакцин от штамма коронавируса "Дельта+"

Российские вакцины "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак" эффективны для защиты от нового штамма коронавируса "Дельта+", сообщил главврач столичной ГКБ им. Жадкевича (ГКБ №71), ведущий программы "О самом главном" Александр Мясников в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа".

По его словам, эффективность данных вакцин против "Дельты" и "Дельты+" сохранена. "Наверное, для того, чтобы сравнить с другими мутациями, нам нужно время, потому что своих данных российских я пока не знаю, кроме того, что, да, эффективны, но вопрос о проценте, потому что мы знаем, что при введении Pfizer одной дозы либо AstraZeneca одной дозы не эффективно. Обычно другие вирусы, даже одна доза уже начинает действовать. Вот на это одна доза нет. Две вводимые дозы что Pfizer, что AstraZeneca предохраняют довольно надежно в разных категория лиц от 90 до 70%", - сказал он, отметив, что важную роль в этом вопросе играет возраст пациента, так как, "чем старше больной человек, чем у него больше хронических заболеваний, тем у него ниже иммунитет и тем труднее сделать ему защиту".

Далее он пояснил, что эффективность вакцин обусловлена тем, что все эти мутации изначально находятся в белке, который покрывается полностью этими вакцинами, "то есть вакцины изначально вызывают антитела ко всему этому шипу белковому, а мутации происходят внутри них, внутри шипов". "На самом деле, вы даже не знаете, кажется, британский вариант или "Дельта", но внутри этих вариантов еще десятки вариантов. То есть десятки мутации находятся внутри одной, которую мы обозначаем, допустим, британской или индийской. На ближайшее время должно покрывать", - указал он.

В заключение Мясников отметил, что в настоящее время уже ведется разработка универсальных препаратов от всех видов коронавируса.