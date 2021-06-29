Собянин надеется на сохранение темпов вакцинации от COVID-19 в Москве

Мэр Москвы Сергей Собнянин рассчитывает на то, что темпы вакцинации от коронавируса COVID-19 в Москве сохранятся. Об этом он заявил на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

"Надеюсь, что темпы вакцинации будут сохраняться и в течение месяца-полутора мы привьем еще около 1,5-2 млн человек, и это будет серьезное продвижение по пути создания коллективного иммунитета", – цитирует градоначальника РИА Новости.

Ранее Собянин сообщил, что что количество записавшихся на вакцинацию значительно увеличилось за последнюю неделю, ежедневно в столице записывается 87 тыс человек.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, с начала пандемии в России COVID-19 диагностировали у 5 493 557 человек. В Москве зафиксировано 1 352 392 случая заражения. Справились с болезнью 1 153 145 жителей столицы, умерли – 22 331.