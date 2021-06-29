В Крыму пожароопасно, предупреждает МЧС России

МЧС России по Республике Крым предупреждает о высокой пожарной опасности в центральных и западных районах республики с 30 июня по 4 июля.

Спасатели сообщают, что на это время в регионе запрещено выжигание сухой растительности, разведение костров, а также сжигание мусора, травы, листвы и других отходов. Запрет распространяется на территорию частных домовладений, садоводческие и огороднические товарищества.

Также в сообщении отмечается, что с 30 апреля на всей территории полуострова установлен особый противопожарный режим, а также запрет на посещение лесов и въезда автотранспорта в лесные массивы.