Байден: США нужны стабильные и предсказуемые отношения с Россией

Президент США Джо Байден заявил на мероприятии Нацкомитета Демократической партии, что отношения США и России должны быть стабильными и предсказуемыми.

"Я дал понять президенту Путину в России, что <...> у нас должна быть возможность сотрудничать там, где у нас есть общие интересы, - в вопросах ядерного нераспространения и изменения климата", - цитирует РИА Новости главу Белого дома.

Говоря о разногласиях между Вашингтоном и Москвой, Байден подчеркнул, что готов принять ответные меры в случае кибератак и "вмешательства" в американскую экономику.

Помимо этого, он обвинил бывшего президента США страны Дональда Трампа в том, что тот нанес "невообразимый ущерб" диалогу США с союзниками.

Напомним, 16 июня в Женеве состоялась встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Это были первые переговоры глав государств в личном формате с момента вступления Байдена в должность президента США.