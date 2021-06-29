Мурашко: Чечня лидирует по темпам вакцинации от коронавируса в России

Чечня входит в число регионов-лидеров по темпам вакцинации от коронавирусной инфекции нового типа сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, отметив, что также активно прививается население Москвы, Московской, Белгородской, Тюменской областей, а также Башкортостан.

По его словам, данная тенденция прослеживается, начиная с 16 июня.

Ранее сообщалось, что в Москве поддержку получат только кафе и рестораны с вакцинированными сотрудниками. Начиная с 28 июня посещение кафе и ресторанов в Москве возможно только при наличии специального QR-кода. Первый день работы в таком режиме принес общепиту города только 20% от привычной прибыли.