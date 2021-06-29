Голикова сообщила о штаммах коронавируса, ускользающих от иммунитета

Вице-премьер России Татьяна Голикова предупредила россиян, ранее перенесших коронавирус нового типа о том, что новые штаммы могут "ускользать" от выработанного в процессе болезни иммунитета.

Так, в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом, она призвала учитывать новые мутации коронавируса, при инфицировании которыми у переболевших граждан может развиваться инфекционный процесс "из-за частичного, в кавычках мы это называем, "ускальзывания" штамма от ранее сформированного гуморального иммунитета".

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор подтвердил обнаружение штамма коронавируса "дельта плюс" в России.