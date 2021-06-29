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"Дельта-плюс" подтвердился в России

&quot;Дельта-плюс&quot; подтвердился в России

Роспотребнадзор подтвердил обнаружение штамма коронавируса "дельта плюс" в России, сообщила глава ведомства Анна Попова.

Новость о проникновении в страну новой вариации штамма "дельта" появились на прошлой неделе. Об этом сообщила "Фонтанка.ру" со ссылкой на замдиректора НИИ гриппа имени Смородинцева по научной работе Дарью Даниленко. Тогда в Роспотребнадзоре заявили о проверке этих данных.

Напомним, что по оценкам индийских специалистов, "дельта плюс" будет еще заразнее, чем "дельта", который в два раза заразнее изначального, уханьского штамма.

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