"Дельта-плюс" подтвердился в России

Роспотребнадзор подтвердил обнаружение штамма коронавируса "дельта плюс" в России, сообщила глава ведомства Анна Попова.

Новость о проникновении в страну новой вариации штамма "дельта" появились на прошлой неделе. Об этом сообщила "Фонтанка.ру" со ссылкой на замдиректора НИИ гриппа имени Смородинцева по научной работе Дарью Даниленко. Тогда в Роспотребнадзоре заявили о проверке этих данных.

Напомним, что по оценкам индийских специалистов, "дельта плюс" будет еще заразнее, чем "дельта", который в два раза заразнее изначального, уханьского штамма.