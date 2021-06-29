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Отец и сын погибли в ДТП в Навоийской области

Отец и сын погибли в ДТП в Навоийской области

Две жизни унесло ДТП в Канимехском районе Навоийской области, об этом сообщает пресс-служба регионального УБДД.

Авария случилась днем в воскресенье 27 июня на автодороге международного значения А-379 "Навои - Учкудук - Зарафшан". Мужчина 26 лет, ехавший за рулем Cobalt из Ташкента в Зарафшан, уснул и, потеряв управление, врезался в двигавшийся по встречной полосе грузовик Howo.

Водитель легкового автомобиля и его отец-пенсионер, сидевший впереди, умерли на месте происшествия. Супруга автолюбителя госпитализирована, передает Sputnik Узбекистан.

По факту аварии ОВД Канимехского района ведет предварительное следствие.

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Вестник Кавказа

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