Отец и сын погибли в ДТП в Навоийской области

Две жизни унесло ДТП в Канимехском районе Навоийской области, об этом сообщает пресс-служба регионального УБДД.

Авария случилась днем в воскресенье 27 июня на автодороге международного значения А-379 "Навои - Учкудук - Зарафшан". Мужчина 26 лет, ехавший за рулем Cobalt из Ташкента в Зарафшан, уснул и, потеряв управление, врезался в двигавшийся по встречной полосе грузовик Howo.

Водитель легкового автомобиля и его отец-пенсионер, сидевший впереди, умерли на месте происшествия. Супруга автолюбителя госпитализирована, передает Sputnik Узбекистан.

По факту аварии ОВД Канимехского района ведет предварительное следствие.