Грузия мобилизуется для массовой вакцинации

Премьер-министр Грузии распорядился о подготовке в полную готовность центров для массовой вакцинации населения. В первых числах страна получит миллион доз вакцин от COVID-19. С этого времени вакцинация должна проводиться интенсивно, а в процессе регистрации не должно быть сбоев, говорится в поручении правительству.

С 1 июля Грузия рассчитывает получить около трех миллион доз вакцин. Первый миллион поступит в ближайшее время.

Из 3,7-милионного населения Грузии привиты лишь 257 974 человека, двумя дозами - 96 975. С началом массовой вакцинации ежедневно прививки должны получить до 20 тысяч граждан.