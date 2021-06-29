Жара в Ингушетии привела к дефициту воды

В Малгобекском районе Ингушетии некоторые села остались без воды из-за аномальной жары.

"В последние аномально жаркие дни остро ощущается нехватка воды в сельских поселениях Малгобекского района. Эта проблема является одной из ключевых, свидетельством тому служат многочисленные обращения сельчан в социальных сетях", - сообщили "Интерфаксу" в администрации района.

Часть сел полностью осталась без воды, в других наблюдаются перебои в водоснабжении.

Местные власти оперативно готовят практические меры по улучшению ситуации, будет организован подвоз питьевой воды для населения.