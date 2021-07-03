Амет-Хан: «Черный дьявол», наводивший ужас на Люфтваффе

В ходе Второй мировой войны в Люфтваффе нарекли советского военного летчика-аса Амет-Хана Султана за его демонические танцы в небе прозвали "Черным дьяволом". Будущий дважды Герой Советского Союза Амет-Хан Султан родился 20 октября 1920 года в селе Алупка Дерекойской волости Ялтинского уезда Таврической губернии (ныне город в составе городского округа Ялта в Крыму). Отец Амет-Хана Султана был лакцем из аула Цовкра, мать – крымская татарка. В советском паспорте и во всех прочих документах обозначал себя крымским татарином, но заявлял: «Я не дагестанский герой, и не татарский. Я – герой Советского Союза».

В 1936 году окончил семь классов школы в Алупке, в 1937 году – железнодорожную школу ФЗУ в Симферополе. В 1937-1939 годах работал слесарем по ремонту паровозов в Симферопольском депо. В 1938 году заминался в Симферопольском аэроклубе, в марте 1940 года окончил Качинскую военную авиационную школу летчиков. Летал на истребителях И-16 и И-153. Служил летчиком в 122-м истребительном авиационном полку и 4-м истребительном авиационном полку под Кишиневом, где и встретил войну.

В октябре 1941 года Амет-Хан Султан прикрывал небо Ростова-на-Дону. К этому времени летчик уже произвел несколько боевых вылетов, за что был награжден орденом Красного Знамени.

С марта 1942 года полк Амет-Хана находился в составе ПВО города Ярославля. Здесь он одержал свою первую воздушную победу. 31 мая 1942 года в районе Ярославля, израсходовав в атаках весь боезапас, он таранил вражеский разведчик Ю-88, подойдя к нему сверху и ударив своим правым крылом по его правой плоскости. Обломивший при ударе крыло «Харрикейн» Амет-хана застрял между двигателем и фюзеляжем загоревшегося вражеского самолета. Летчику удалось выбраться из кабины и выброситься с парашютом. За этот таран он был награжден Орденом Ленина.

Летом 1942 года Амет-Хан воюет под Воронежем на самолете Як-1, а с августа 1942 года на самолете Як-7Б участвует в Сталинграде. Здесь он зарекомендовал себя как признанный ас и был включен в состав 9-го гвардейского истребительного авиационного полка. После Сталинграда, Амет-Хан участвовал в освобождении Ростова-на-Дону, Кубани и Крыма. 18 апреля 1943 года был награжден еще одним Орденом Ленина, а после очередного воздушного боя – орденом Красного Знамени. В августе 1943-го Султану присвоено звание Героя Советского Союза. Летом 1944 года он перешел на истребитель Ла-7, на котором летал над Восточной Германией и принимал участие в штурме Берлина. 29 апреля 1945 года в воздушном сражении над берлинским аэродромом «Темпельхоф» сбил немецкий истребитель «Фокке-Вульф 190». Всего на счету летчика было сбито 30 немецких самолетов в 150 воздушных боях. Только за годы Великой Отечественной войны он совершил 603 боевых вылета на истребителях И-153, «Харрикейн», Як-7Б, Як-1, Р-39 «Аэрокобра» и Ла-7.

За мужество и героизм, проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками, указом президиума Верховного совета СССР от 29 июня 1945 года гвардии майор Амет-хан Султан награжден второй медалью «Золотая Звезда».

После войны Амет-Хан Султан продолжал службу в ВВС помощником 9-го гвардейского истребительного авиационного полка по воздушно-стрелковой службе в Брестской области. С февраля 1946 года обучался в Военно-воздушной академии в Монино, однако в апреле был уволен в запас. В феврале 1947 года работал летчиком-испытателем в Летно-исследовательском институте в Жуковском. Амет-Хан вошел в число лучших испытателей в стране. В 1952 году он получил разряд летчика-испытателя 1-го класса. 1 февраля 1971 года при испытаниях реактивного двигателя серийного бомбардировщика «Ту-16» самолет упал в болото. Все члены экипажа погибли, среди них был и Амет-Хан. Летчик был похоронен на Новодевичьем кладбище.