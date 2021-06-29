Правила въезда в Грузию для россиян останутся прежними

Грузия не будет ужесточать правила въезда для российских туристов, несмотря на рост заболеваемости коронавирусом в России.

"Сообщение с Россией и так ограничено. Вы знаете, что сама российская сторона установила эти ограничения, поэтому въезд минимальный. В основном из России приезжают через третьи страны воздушным путем. Они должны быть вакцинированы двумя дозами и иметь отрицательный ПЦР-тест", - сообщил на брифинге во вторник глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе.

Он признал, что с туристами связано более 400 случаев заболевания в Грузии за последний месяц. "Увеличенная мобильность является одним из риск-факторов распространения инфекции", - отметил Гамкрелидзе.